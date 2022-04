Massacre de Boutcha : crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide… À quoi renvoient ces notions ?

Tandis qu’Emmanuel Macron a estimé qu’il y avait dès lors "des indices très clairs de crimes de guerre", le Premier ministre espagnol est allé plus loin en évoquant la possibilité d’un "génocide" perpétré par l’armée russe dans des villes ukrainiennes. Un terme repris par son homologue polonais, qui a appelé ce lundi 4 avril à créer une commission d’enquête internationale spécialement dédiée à cela. Mais la qualification de génocide recouvre une réalité bien particulière. Génocide, crimes contre l’humanité ou de guerre… Ces notions sont différentes et ne sont d’ailleurs pas toutes propres à un conflit armé. Explications.

Pour ces crimes considérés comme "les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale", une juridiction spéciale a été créée : il s’agit de la Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye et dont les compétences sont régies par le Statut de Rome. Ce traité international définit ainsi, à son article 5, les quatre types de crimes que la CPI peut juger. À savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.