Le prince saoudien MBS reçu à l'Elysée, la fiancée de Jamal Khashoggi "scandalisée"

"L'envolée des prix de l'énergie à cause la guerre en Ukraine ne peut justifier qu'au nom d'une prétendue realpolitik on absolve le responsable de la politique saoudienne envers les opposants politiques qui mène à leur mise à mort, comme ça a été le cas pour Jamal", ajoute Hatice Cengiz qui devait épouser le journaliste. Chroniqueur du Washington Post et critique du pouvoir saoudien, il avait été assassiné le 2 octobre 2018 dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul alors qu’il venait chercher des papiers nécessaires à son mariage.