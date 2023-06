MBS à l'Élysée : Amnesty international alerte sur les exécutions en Arabie saoudite

Au cours de sa visite en France, "MBS" doit également participer au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, les 22 et 23 juin à Paris. L’évènement vise à "faire converger les financements privés et publics là où la planète et les peuples en ont le plus besoin, que ce soit pour lutter contre la pauvreté, conduire la nécessaire transition climatique, et protéger la biodiversité", explique-t-on côté français.

"MBS" doit par ailleurs assister à une cérémonie prévue le 19 juin dans la capitale pour officialiser la candidature de l'Arabie saoudite pour accueillir l'exposition universelle de 2030, selon Ryad. Ainsi, le temps où Mohamed Ben Salman était qualifié de "paria" par Joe Biden, après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, semble bien loin.