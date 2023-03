En Allemagne, une "méga-grève" dans les transports pour une hausse des salaires

Les syndicats demandent plus de 10% de revalorisation salariale, dans un pays où les prix se sont envolés depuis plus d'un an, avec une inflation qui a atteint 8,7% en février. Les employeurs (États, communes, entreprises publiques) proposent une augmentation de 5% avec deux versements uniques de 1000 et 1500 euros.

Cette "Mega-Streik" (méga-grève), comme l'ont déjà baptisée les médias allemands, est menée par un mouvement unitaire inédit entre les syndicats EVG et Ver.di, représentant respectivement 230.000 salariés des sociétés ferroviaires et 2,5 millions d'employés des services. Les deux syndicats ont d'ors et déjà annoncé s'attendre à une "large mobilisation".

La Deutsche Bahn a décidé de suspendre totalement le trafic grandes lignes lundi, prévenant que les perturbations seraient aussi très importantes en région. La fédération des aéroports allemands a dénoncé une stratégie "d'escalade des grèves sur le modèle de la France", où les journées de mobilisation se succèdent contre la réforme des retraites. "Un conflit social qui n'a pas de répercussions est un conflit social inoffensif", a répliqué Frank Werneke, président du syndicat Ver.di.