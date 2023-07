Mégafeux au Canada : l'équivalent de la surface de l'Islande ravagé par les flammes, du jamais-vu

Un bilan toujours plus lourd. Plus de dix millions d'hectares ont brûlé cette année au Canada - soit l'équivalent de la surface de l'Islande - en raison des mégafeux qui frappent l'Amérique du Nord. Un chiffre bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu et qui va continuer d'augmenter dans les semaines à venir, selon les données du gouvernement publiées ce samedi. Le précédent record absolu en matière de surfaces brûlées datait de 1989 avec 7,3 millions d'hectares, d'après le Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Au total, le pays a dénombré 4088 incendies depuis janvier, dont de nombreux brasiers atteignant des centaines de milliers d'hectares. Plus de 150.000 personnes ont par ailleurs dû être déplacées. L'ampleur des feux et leur multitude obligent les autorités à ne pas intervenir et donc à en laisser brûler la majorité. C'est principalement la forêt boréale qui part en fumée, loin des zones habitées, mais avec de lourdes conséquences pour l'environnement.