Melissa Barrera virée de "Scream 7" pour avoir critiqué Israël : plus de 1300 artistes signent une pétition contre la censure

Melissa Barrera a été écartée de la production de "Scream 7" après avoir publié une série de messages de soutien aux Palestiniens et accusé Israël de "génocide". Une décision qui ne passe pas dans le monde de la culture, avec plus de 1300 artistes qui se sont associés pour la dénoncer.

La pilule ne passe pas. La société de production Spyglass Media, derrière la célèbre franchise horrifique Scream, a pris la décision d’interrompre toute collaboration avec Melissa Barrera, devenue l'un de ses nouveaux visages depuis le cinquième volet. L'actrice mexicaine a été mise sur la touche après des prises de position sur le conflit entre Israël et le Gamas. "Gaza est actuellement traitée comme un camp de concentration", avait-elle notamment dénoncé sur Instagram. "Rassembler tout le monde, sans nulle part où aller, sans électricité, sans eau (…) C'est un génocide et un nettoyage ethnique." Des propos jugés antisémites par Spyglass Media. Elle n'apparaîtra donc pas dans le septième opus, comme cela était initialement prévu.

Cette décision a suscité l'exaspération dans le monde de la culture et de l'art. Plus de 1300 artistes, parmi lesquels Olivia Colman, Harriet Walter, Juliet Stevenson, Aimee Lou Wood, Siobhán McSweeney, Paapa Essiedu, Susanne Wokoma, Youseff Kerkour, Nicola Coughlan, Amir El-Masry ou encore Lolly Adefope, ont signé une pétition pour la dénoncer.

Dans une lettre ouverte,"ils accusent les institutions artistiques occidentales de réprimer, réduire au silence et stigmatiser les voix et les points de vue palestiniens". "L'ampleur de la violence qui se déroule à Gaza exige notre attention et notre action collectives. Des membres du gouvernement israélien d'extrême droite appellent ouvertement au nettoyage ethnique. L'utilisation de la famine comme arme de guerre, ainsi que le refus d'accès à l'eau et à l'électricité, sont d'une cruauté inouïe", assurent-ils.

Nous ne pouvons rester silencieux face à des violations aussi flagrantes du droit humanitaire Plus de 1300 artistes dans une pétition

"En tant qu'artistes, nous ne pouvons rester silencieux face à des violations aussi flagrantes du droit humanitaire international", affirment-ils. Or, "nous trouvons profondément troublant et, franchement, révélateur d'un double standard troublant que les expressions de solidarité, qui ont été facilement offertes à d'autres peuples confrontés à une oppression brutale, n'ont pas été étendues aux Palestiniens", fustigent-ils encore. Dans le détail, ce système inclut, selon eux, le fait de "cibler et menacer les moyens de subsistance des artistes et des travailleurs artistiques qui expriment leur solidarité avec les Palestiniens, ainsi qu'annuler des spectacles, des projections, des conférences, des expositions et des lancements de livres".

Pour autant, "malgré cette pression, des milliers d'artistes suivent leur conscience et continuent de s'exprimer", se félicitent les signataires. "La liberté d'expression est l'épine dorsale de nos vies créatives et un élément fondamental de la démocratie", ajoutent-ils. "Nous considérons que chaque vie est précieuse et nous pleurons chaque mort", concluent-ils encore, appelant à un "cessez-le-feu permanent", "promouvoir et amplifier les voix des artistes palestiniens", ou encore à "refuser de collaborer avec des institutions ou des organismes complices de graves violations des droits de l'homme".