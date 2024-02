Cette vidéo montre-t-elle que la Russie est en train de "déplacer des armes nucléaires" à travers le pays ?

Vladimir Poutine a mis en garde les pays occidentaux, ce jeudi, contre une "menace réelle" de guerre nucléaire. Dans ce contexte, des internautes assurent que la Russie serait en train de "déplacer des armes nucléaires" à travers le pays. La vidéo s'appuie sur un cortège militaire qui remonte à février 2022.

La menace à peine prononcée, déjà exécutée ? Alors que Vladimir Poutine a mis en garde, ce jeudi 29 février, les pays occidentaux contre le risque nucléaire, des comptes pro-russes assurent que la Russie serait en train de "déplacer des armes nucléaires" à travers le territoire. "Depuis quelques jours en Russie, de telles armes sont déplacées pour être prêt", écrit par exemple un internaute, accusant directement les dirigeants occidentaux d'être à l'origine de cette escalade.

Le cortège rejoignait la parade militaire

Pour prouver leur propos, les internautes s'appuient sur une vidéo largement partagée ces dernières heures. Sur celle-ci, on voit très clairement un convoi militaire russe, composé de lanceurs de missiles, se déplacer de nuit. Plus précisément, les engins en question transportent des RS-24 Yars, ces missiles nucléaires intercontinentaux. "Info Live Direct : Vladimir Poutine déplace des armes nucléaires à travers la Russie", écrit en légende un compte supposé "relayer des informations sourcées en temps réel", mais qui partagent essentiellement des messages pro-russes et catastrophistes.

Cet internaute affirme à tort que cette vidéo montre le déploiement récent d'armes nucléaires en Russie - Capture d'écran / X

Sauf que cette vidéo n'a pas de quoi terroriser les internautes. Une recherche d'image inversée démontre en effet que la séquence n'est pas récente. On la retrouve publiée sur YouTube dès le 26 février 2022 par le ministère russe de la Défense. En légende, le ministère précise qu'il s'agit bien de missiles déplacés de Teïkovo à Alabino, près de Moscou. Un transfert qui n'a pas eu lieu avec pour objectif de viser l'Europe voisine, mais dans le cadre des préparatifs du défilé militaire sur la Place Rouge, pour la fête de la Victoire le 9 mai.

La séquence n'est donc pas récente, et a simplement été publiée par des comptes en quête de visibilité. Pour rappel, si Vladimir Poutine a brandi à nouveau la menace nucléaire, les experts estiment que cette stratégie vise surtout à dissuader les Occidentaux d'augmenter leur soutien à l'Ukraine. Ainsi, "il n'y a pas de signe plus important de risque d'emploi de l’arme nucléaire", comme l'estime par exemple Héloïse Fayet, experte à l'Institut français des relations internationales.

