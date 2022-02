Menace russe sur l'Ukraine : la France serait-elle obligée de s'impliquer dans un conflit armé ?

Le déploiement de troupes de l'Otan dans les pays les plus à l'est de l'Alliance a le même objectif de dissuasion, et serait, lui aussi, une des causes de l'inquiétude de Moscou. Mais si la Russie choisissait d'agresser militairement un de ces contingents, constitué de soldats provenant de plusieurs pays de l'Alliance - dont la France - l'affrontement serait déclenché de fait.

La France a par ailleurs démontré son niveau d'engagement militaire dans la crise en cours, en proposant le déploiement d'un millier de soldats en Roumanie, pays allié au sein de l'Otan et frontalier de l'Ukraine (via la Mer Noire). Une mission exploratoire s'est rendue sur place pour évaluer le type d'aide stratégique qui serait le plus pertinent, et la France a proposé de prendre la tête d'une possible opération de l'Otan sur place.