Un pétrolier attaqué en mer d'Oman, l'Iran pointé du doigt

Pourquoi une nouvelle attaque et maintenant ? Le calendrier pourrait expliquer un tel acte. Car l'Iran et les pays occidentaux sont engagés dans des pourparlers pour relancer l'accord historique de 2015, visant à freiner le programme nucléaire iranien en échange d'un allégement des sanctions. Or les négociations sont au point mort. "Le risque d'attaques contre des transporteurs et des infrastructures énergétiques dans la région a augmenté en raison de l’absence de progrès dans les négociations américano-iraniennes sur le dossier nucléaire et la décision de Washington d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran", a souligné Torbjorn Soltvedt de la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft.

Selon Torbjorn Soltvedt, Téhéran pourrait également chercher à déstabiliser la région comme "tactique de diversion" afin de détourner l'attention des manifestations qui secouent le pays depuis deux mois. L'Iran est en effet le théâtre d'une vague de contestation depuis la mort il y a deux mois, de Mahsa Amini. Des centaines de personnes ont été arrêtées.