Mer Rouge : un Russe tué par un requin en Égypte

Selon des médias russes, la victime était âgée d'une vingtaine d'années. "La victime n'était pas un touriste, mais un résident permanent en Égypte", a précisé le consul général russe, Viktor Voropayev, auprès de l'agence de presse officielle russe TASS.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et présentée comme montrant l'incident, une personne semble se débattre pour échapper à un requin. Après plusieurs secondes, l'homme est pris au piège et tiré sous l'eau par l'animal, sans remonter. Le ministère de l'Environnement égyptien a indiqué que le requin avait été capturé et que son examen avait révélé "un comportement anormal [...] qui avait causé l'incident". La baignade et les jeux nautiques ont été suspendus pour les deux prochains jours.