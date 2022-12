"Merci la France" : Volodymyr Zelensky salue l'engagement de Paris aux côtés de l'Ukraine

Les relations Paris-Kiev sont toujours au beau fixe. En visite de la capitale ukrainienne, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a échangé, mercredi 28 décembre, avec son homologue sur la "situation tactique et stratégique" sur le terrain et sur "les besoins de l'armée ukrainienne pour les semaines à venir". "Les présidents (Volodymyr) Zelensky et (Emmanuel) Macron ont demandé (...) de leur faire des propositions pour le mois de janvier pour redéfinir un agenda", commun sur le soutien militaire français, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse commune avec Oleksiï Reznikov.