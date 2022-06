Canicule : non, les températures actuelles n'étaient pas considérées comme "normales" il y a trente ans

La première ne date absolument pas de 1986. Il s'agit d'un bulletin météo réalisé par la chaîne de télévision publique suédoise, la SVT, le 21 juillet 2016. Les températures sont jugées tout à fait de saison, et le temps est décrit comme "estival, chaud et beau". Quant à la carte de droite, elle ne date pas non plus de cette année. Comme l'a souligné un internaute, elle est issue d'une vidéo de la chaîne de télévision TV4. Et la météo donnée est celle du 13 août 2021. Rien à voir avec la météo actuelle. La chaîne privée choisit alors de colorer sa carte en rouge afin d'appuyer les propos de la présentatrice, qui évoque des "températures estivales élevées". En effet, à la mi-août, le pays scandinave s'approche de l'automne. Habituellement, les températures oscillent en moyenne entre 14 °C et 20 °C.