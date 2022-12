Coupures d'électricité, vols supprimés, routes bloquées... Les États-Unis frappés par une tempête "historique"

Causée par une "bombe cyclonique", la tempête était particulièrement impressionnante par son ampleur, s'étendant de la frontière canadienne au nord jusqu'à la frontière mexicaine au sud. De quoi provoquer l'arrêt des transports et la pagaille, au moment où des millions d'Américains devaient déferler sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année. Ainsi, vendredi soir, le site spécialisé Flightaware recensait 5500 vols annulés à travers le pays, les aéroports les plus touchés étant ceux de Seattle, New York, Chicago ou encore Detroit.

Et pas question de prendre la voiture comme plan B. Avec une visibilité proche de zéro, le blizzard et le gel qui affectent une bonne partie du pays, les routes sont devenues très dangereuses. "Les gens doivent rester chez eux, ne pas s'aventurer sur les routes", a prévenu sur CNN le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. "Votre famille veut vous voir à la maison pour Noël, mais elle veut surtout vous voir en vie." Il a confirmé que trois personnes étaient décédées sur les routes du Kentucky. Dans l'Oklahoma, au moins deux personnes sont mortes sur la route, selon l'agence en charge de la gestion des urgences dans cet État. Dans l'Ohio, une collision massive d'une cinquantaine de véhicules sur une autoroute a fait au moins un mort, selon les médias locaux. Dans le Michigan, la circulation sur une autoroute a été coupée vendredi en milieu de matinée, à cause d'un accident impliquant neuf semi-remorques.