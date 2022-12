États-Unis : -55°C, "bombe cyclonique"... cette tempête hivernale qui menace Noël

Dans la ville de Denver, où les températures devraient atteindre un plus bas depuis une trentaine d'années, les autorités ont transformé une immense salle couverte, le Denver Coliseum, en refuge pour ceux ayant besoin de se mettre à l'abri et au chaud. Les bourrasques pourront par ailleurs souffler jusqu'à 80 km/h, provoquant de possibles chutes d'arbres et coupures d'électricité.

Autre risque : la possible formation d'une "bombe cyclonique", formée par la rencontre de l'air polaire avec une masse d'air plus chaud, provoquant une très rapide chute de pression. Ces conditions seront "très dangereuses" pour se déplacer, que ce soit par la route ou par les airs, a averti le NWS. Or à partir de jeudi, des millions d'Américains sont attendus dans les aéroports du pays, la saison des fêtes cette année devant être "plus chargée" qu'en 2021, avec un retour "au niveau d'avant la pandémie", selon l'agence chargée de la sécurité dans les transports (TSA).