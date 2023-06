Cuba : des pluies diluviennes font trois morts et des dégâts "considérables"

Des pluies diluviennes meurtrières. Trois personnes sont mortes en raison des fortes précipitations, qui se sont abattues depuis jeudi 8 juin, dans l'est et le centre de Cuba. La défense civile de la province de Camagüey a rapporté, lundi 12 juin, la découverte d'un homme de 56 ans sans vie au niveau d'un barrage et que le décès d'un autre homme, âgé de 67 ans, fait l'objet d'une enquête. Les autorités du Granma avaient fait part, la semaine passée, de la mort par noyade d'un homme de 60 ans. "Nous allons nous relever, personne ne sera oublié", a promis, dimanche 11 juin, le président cubain, Miguel Diaz-Canel.

Ces intempéries d'une intensité exceptionnelle ont causé d'importants dégâts matériels. Des ponts, des routes et des systèmes d'égouts ont été endommagés, tandis que des trains partant en direction de l'est depuis La Havane ont été annulés. Dans la province de Las Tunas, quelque 700 hectares de cultures ont été ravagés. Par précaution, les autorités ont aussi procédé à l'évacuation de milliers d'habitants. Dans le Granma, près de 7500 personnes ont été mises en sécurité. "Les dégâts sont considérables (...). Le travail pour protéger et évacuer les familles se poursuit", a assuré le successeur de Raul Castro.