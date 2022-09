Ouragan Ian : Cuba et la Floride craignent des dégâts "dévastateurs"

La Défense civile cubaine a émis dès lundi matin une "alerte cyclonique" pour les six provinces les plus occidentales de l'île. Les provinces de Pinar del Rio, Artemisa, La Havane, Mayabeque, Cienfuegos et l'île de la Juventud, une île située à 344 km au sud de la capitale, sont concernées. En phase d'"alerte", les autorités se préparent à des évacuations dans les zones à risque, ainsi qu'à l'installation de réservoirs d'eau potable et de postes médicaux. La plus grande île du territoire britannique des îles Caïmans, Grand Cayman, a également émis une alerte ouragan. Ian devrait la frôler lundi.

Le NHC avait indiqué dimanche prévoir qu'Ian devienne au cours des prochaines 24 à 48 heures un ouragan "majeur". C'est-à-dire, selon sa nomenclature, susceptible d'infliger des dégâts "dévastateurs", d'endommager des maisons, de déraciner des arbres et de perturber la distribution d'eau et d'électricité. L'organisme qualifie d'ouragans "majeurs" ceux dont les vents atteignent au moins 178 km/h, soit les catégories 3, 4 et 5 de l'échelle de Saffir-Simpson.