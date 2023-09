L'Espagne face à des pluies torrentielles, le centre du pays en alerte rouge

À Madrid, le maire de la ville, José Luis Martínez Almeida, a demandé aux habitants de ne pas sortir. De son côté, La Liga a annulé le match entre l'Atlético de Madrid et Séville qui devait se jouer à partir de 18h30 au Cívitas Metropolitano, le stade du club. La société ferroviaire espagnole Renfe a signalé que les trains entre la Catalogne et Valence ont été suspendus. Les pluies torrentielles ont également provoqué la coupure de l'AP-7 entre Tarragone et Castellón, dans l'est de l'Espagne, pendant plus de deux heures.