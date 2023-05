Le puissant cyclone Mocha s'abat sur le Bangladesh et la Birmanie

Dans un communiqué, Météo France a fait le point sur la situation peu après que Mocha ne touche terre. Rappelant qu'il était "l'un des plus puissants cyclones tropicaux répertoriés au moment de l'atterrissage sur le Myanmar (Birmanie) dans l'ère satellitaire", l'organisme a souligné qu'il avait atteint les "280 km/h" ce dimanche à minuit, "le plaçant parmi les 2 plus puissants cyclones tropicaux du golfe du Bengale". À ce jour, seul un cyclone baptisé Giri et survenu le 22 octobre 2010 peut rivaliser en intensité.

"Avec les vents violents et les pluies intenses, la marée de tempête cyclonique est un des périls majeurs liés aux cyclones tropicaux", a encore prévenu Météo France. En Birmanie, le vent emportait les habitations de bâches et de bambous d'un camp de déplacés rohingyas à Kyaukphyu. À Teknaf, au Bangladesh, des vents violents ont déraciné des arbres, bloquant la circulation et poussant les habitants à se mettre à l'abri, selon un correspondant de l'AFP. Dans le pays, 190.000 personnes ont été évacuées de Cox's Bazar et près de 100.000 de la ville proche de Chittagong, selon les autorités. Mais des associations se sont vite inquiétées des habitats fragiles et des futurs dégâts causés par Mocha.