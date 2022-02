Météo : les catastrophes ont causé la mort de 140.000 Européens en 40 ans

Au niveau national, l'Allemagne est le pays européen qui a le plus souffert avec 42.000 morts et des pertes financières s'élevant à 107 milliards d'euros. Suivent la France (26.700 morts et 99 milliards d'euros de dommages) et l'Italie (21.600 et 90). À l'échelle de la planète, l'Organisation météorologique mondiale estime que le nombre des catastrophes météorologiques a augmenté au cours des 50 dernières années, entraînant plus de dégâts matériels mais faisant moins de morts.

Pour l'Europe, l'AEE estime que les données des 40 dernières années ne permettent pas de conclure de façon certaine à un accroissement de ces phénomènes lié au changement climatique du fait des dommages très irréguliers selon les années, mais que le risque va s'accroître dans un avenir très proche.