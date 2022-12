Blizzard historique aux États-Unis : le bilan s'alourdit à 61 morts

Le bilan s'alourdit encore aux États-Unis. Le blizzard historique qui a touché une grande partie du pays autour de Noël a fait 61 morts, ont annoncé jeudi 29 décembre les autorités. Ces deux décès se sont produits dans le comté d'Erie, dans l'Etat de New York, où se trouve la ville de Buffalo. Au moins 39 personnes y sont mortes et le nombre risque encore d'augmenter, a indiqué Mark Poloncarz, un responsable du comté, lors d'une conférence de presse. Parmi elles, quatre ont été retrouvées dans des voitures, 11 dans des maisons et 17 dehors, a-t-il précisé.