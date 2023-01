"Rivière atmosphérique" aux États-Unis : la Californie placée en état d'urgence

En réponse, le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence mercredi 4 janvier pour dégainer des mesures rapides et ordonner des évacuations, notamment dans le comté de Santé Barbara qui a été ravagé plus tôt par des incendies et se trouve donc plus enclin à des inondations et des glissements de terrain. Dans l'État, les zones côtières allant de Los Angeles au nord à Crescent City, près de la frontière de l'Oregon, sont les plus vulnérables face au risque d'inondations.

Mais c'est bien le nord de la Californie, avec San Francisco et Sacramento, qui est la région la plus en danger. Dès mercredi après midi, 60.000 foyers subissaient des coupures de courant. Plus de 80 vols en partance de San Francisco ont été annulés, selon le site Flightaware, tandis que les services téléphériques de la ville ont été suspendus ce jeudi et des écoles en périphérie ont annulé les cours pour la journée. Le Service météorologique national (NWS) a prédit de son côté des précipitations de 10 centimètres dans la baie de San Francisco.