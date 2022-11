Métro à l'arrêt à Londres : comme à Paris, le trafic paralysé par une grève

Le métro londonien transporte en temps ordinaire jusqu'à 5 millions de passagers par jours, soit un peu plus que les transports parisiens, eux aussi en grève ce jeudi. Mais aujourd'hui, les Londoniens ont dû opter pour d'autres solutions. Le télétravail, pour les plus chanceux, mais aussi le vélo, la voiture ou encore les bus, dont beaucoup étaient pris d'assaut. Au cœur de cette galère, un appel à la grève du syndicat national RMT (Rail, Maritime and Transport). Il s'oppose notamment à la suppression de 600 postes dans les stations de métro et à un projet de TfL de modifier son financement des pensions de retraite des agents, selon un communiqué. "Ces attaques [du statut des salariés ndlr.] sont profondément injustes et complètement inutiles", estime le syndicat, qui affirme avoir fait des propositions pour suspendre la grève qui ont été rejetées par TfL. Selon Sharon Graham, secrétaire générale du syndicat Unite, qui a aussi appelé à la grève, "TfL attaque inutilement les pensions et les salaires de nos membres, ce que Unite ne peut tout simplement pas accepter", a-t-elle indiqué dans un communiqué.