Shinzo Abe : un assassinat si brutal qu'il réveille les sphères complotistes

La scène qui s'est déroulée ce vendredi en a sidéré plus d'un. En plein discours de campagne, l'ancien chef de l'exécutif s'est écroulé après que deux coups de feu ont été entendus. Un événement d'autant plus invraisemblable que le Japon est une nation où les armes à feu font l'objet d'un contrôle parmi les plus stricts au monde. Si bien que certains ont refusé de croire qu'il s'agissait de coups de fusil. Sur les réseaux sociaux japonais, les vidéos de l'attaque qui circulaient en ligne avant que Twitter et Meta annoncent leur retrait ont ainsi été détournées.

Images pixelisées à l'appui, des internautes ont assuré ne "pas voir de sang" – malgré les nombreuses photos de traces pourpres sur la chemise blanche de la victime - quand d'autres sont allés encore plus loin, évoquant de la "peinture". Une même idée derrière ces accusations : il s'agirait d'une mise en scène.