Mexique : 200 secouristes engagés dans un contre-la-montre pour sauver dix mineurs

Le temps est compté. Près de 200 secouristes se sont engagés ce jeudi matin dans une course contre-la-montre. La veille, l'inondation de trois puits de charbon a provoqué le "ramollissement des parois à l'intérieur" et leur effondrement, explique le ministère de la Sécurité. Un incident dans lequel dix mineurs se sont retrouvés bloqués. Ces dernières heures, cinq ont déjà réussi à sortir et ont été hospitalisés. Deux d'entre eux sont sortis de l'hôpital. Mais sur place, pour les familles, l'inquiétude et le désarroi règnent.