Mexique : "brusque" montée des eaux dans la mine où sont coincées dix personnes

Coup dur pour les familles des mineurs coincés depuis plusieurs jours au Mexique. Une "brusque hausse du niveau de l'eau" s'est produite dans la mine inondée où sont piégées 10 personnes dans le nord du Mexique, ce qui pourrait compliquer l'opération de sauvetage, ont annoncé les autorités.

Le niveau de l'eau du puits N° 2, qui s'était établi jusqu'à vendredi à 70 cm et pouvait permettre l'accès des secours, atteint maintenant 12,92 m, ont souligné les autorités dans un communiqué, ajoutant que "des ingénieurs évaluent la situation sur place et les raisons de cette hausse soudaine du niveau de l'eau". Aux puits 3 et 4, l'eau atteint 15,5 m et 12,5 m respectivement, soit une hausse de 8 à 10 m par rapport aux niveaux enregistrés vendredi, toujours selon le communiqué.