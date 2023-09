VIDÉO - Mexique : des momies prétendument "extraterrestres" présentées au Parlement

"Des êtres non-humains". Devant le Parlement mexicain, un spécialiste autoproclamé et controversé dans les ovnis l'assure : il a bel et bien mis la main sur deux pseudo-momies datant "d'environ 1000 ans". Il faudra le croire sur parole. En effet, des expertises remettent sévèrement en doute ces affirmations. D'autant que ces momies sont au cœur de la polémique depuis plusieurs années déjà.

Mardi 12 septembre, deux petits sarcophages contenant les fossiles des créatures anthropomorphes ont été présentés aux députés par Jaime Maussan, un journaliste spécialiste autoproclamé d'ufologie, l'étude des objets volants et phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et ce, à l'initiative d'un député mexicain. "Ce sont des êtres non-humains, qui ne font pas partie de notre évolution terrestre", a-t-il juré devant les parlementaires.

Les momies retrouvées au Pérou ont "environ 1000 ans", a-t-il assuré, en citant des analyses au carbone 14 de l'Université autonome du Mexico (UNAM). Si ces analyses sont bien réelles, l'institut de physique de l'UNAM remet en cause les conclusions et assertions du prétendu expert. L'UNAM explique avoir réalisé les analyses uniquement pour déterminer l'âge et non l'origine des spécimens. Le laboratoire rejette toute "utilisation ultérieure, interprétation ou fausse déclaration", ajoute-t-il.