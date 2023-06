Mexique : des restes humains découverts dans 45 sacs

Des recherches avaient été lancées pour retrouver deux femmes et six hommes, âgés d'une trentaine d'années et portés disparus depuis le 20 mai. Les rapports concernant ces investigations ont été déposés séparément et à des jours différents, mais les autorités se sont aperçues que tous travaillaient dans un centre d'appel, qui se trouve dans la même zone que celle où les restes humains ont été trouvés. D'après l'agence AP, les autorités auraient d'ores et déjà indiqué aux familles que certains de ces restes humains correspondaient à des caractéristiques physiques de certains jeunes disparus.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ce centre d'appel serait impliqué dans des activités illégales. Une hypothèse toutefois rejetée par les proches des disparus, qui ont accusé les autorités de criminaliser les victimes.