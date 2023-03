Mexique : deux Américains tués, deux autres kidnappés après un possible "malentendu"

Bien que d'autres hypothèses sur les causes de l'enlèvement ne soient pas exclues, la piste du malentendu est considérée comme "la plus solide" et "certainement la plus juste", a ajouté le procureur. Les deux victimes font partie des quatre Américains enlevés par des hommes armés vendredi à la frontière avec les États-Unis. Ils avaient traversé la frontière au volant d'un monospace blanc immatriculé en Caroline du Nord avant d'être visés par des tirs puis enlevés par des hommes armés dans la ville frontière de Matamoros, avait indiqué lundi le FBI.