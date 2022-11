Disparition de Français au Mexique : deux corps retrouvés enterrés, deux arrestations pour "homicide"

Une attente interminable pour leurs familles. Deux mois après la disparition d'Assya Madjour et Michel Amado, âgés respectivement de 50 et 57 ans, au Mexique, l'enquête progresse, mais les confirmations se font attendre. Les deux Français s'étaient mariés en mai à Valladolid. Installés dans cette ville de l'état du Yucatan, au sud est du pays, ils géraient, depuis plusieurs années, deux hôtels et des chambres destinés aux touristes.

Depuis le 12 septembre, ni Assya Madjour, ni Michel Amado n'ont donné signe de vie. Les proches ont très vite alerté les autorités jusqu'à ce qu'ils apprennent la macabre découverte, le mois dernier. "Deux corps ont été retrouvés le 16 octobre dans l'auberge de Michel et d'Assya à Valladolid, grâce notamment à des chiens renifleurs", confie un proche à TF1info ce lundi. "Ils étaient enterrés dans une grotte naturelle située dans le jardin où Michel et Assya avaient prévu de construire une piscine. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Des prélèvements ADN ont été effectués et des comparaisons sont en cours pour savoir s'il s'agit bien d'Assya et de Michel, mais nous n'avons pas reçu de confirmation officielle pour le moment. Il y a un protocole très précis qui est respecté pour l'ADN et les autopsies", dit-il, ne masquant pas son "impatience".