Mexique : le toit d'une église s'effondre en plein baptême, au moins 10 morts et des dizaines de blessés

La célébration a tourné au cauchemar. Au moins dix personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dimanche 1er octobre au Mexique lorsque le toit d'une église s'est effondré pendant un baptême dans la ville de Ciudad Madero, dans l'État de Tamaulipas, dans le nord-est du pays, selon un nouveau bilan du gouvernement local. Toutes les personnes disparues ont été repérées et aucune nouvelle victime ne devrait être à déplorer dans les heures à venir, ont toutefois précisé les autorités.

"Malheureusement, nous avons eu la confirmation que dix personnes sont mortes, parmi lesquelles cinq femmes, deux hommes et trois enfants", a indiqué à la presse Americo Villarreal, le gouverneur de Tamaulipas sur les lieux du drame. Le précédent bilan faisait état de neuf décès. Le corps d'une femme doit encore être récupéré dans les décombres et il n'y a probablement pas d'autres victimes, des personnes portées disparues ayant été localisées, a-t-il ajouté. D'après le journal mexicain El Universal, au moins deux femmes et un nourrisson figurent parmi les victimes.