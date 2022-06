Ouragan Agatha : dix morts et une vingtaine de disparus dans le sud du Mexique

Des rafales atteignant 165 kilomètres par heure, des pluies torrentielles et un bilan qui s’alourdit encore. Selon le gouvernement local de l'État d'Oaxaca, dix personnes ont perdu la vie et une vingtaine sont toujours portées disparues à la suite de l'arrivée lundi de l'ouragan Agatha, le premier de la saison sur la côte Pacifique du Mexique. Un précédent bilan faisait état de trois morts et huit disparus.