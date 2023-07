Mexique : un car plonge dans un ravin, au moins 27 morts

Le procureur a précisé qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, en privilégiant dans un premier temps la piste de "la faille mécanique". "Le chauffeur a vraisemblablement perdu le contrôle" du car qui est "tombé dans le ravin par plus de 25 mètres de fond", a déclaré le secrétaire à la Sécurité du gouvernement de Oaxaca, Jesus Romero, lors d'une conférence de presse. Plusieurs blessés ont été conduits vers des hôpitaux de la zone, a-t-il ajouté. La société locale de transports, Yosondúa, dessert chaque jour ces zones isolées depuis la capitale Mexico, a-t-il précisé. D'après des médias locaux, le véhicule aurait éprouvé un problème de freins et aurait fait une sortie de route à la fin d'un virage.