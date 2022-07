Mexique : un riche homme d'affaires italien tué par balles dans le Chiapas

L'entrepreneur, propriétaire de l'hôtel de luxe Quinta Chanabnal, à Palenque, vivait au Chiapas depuis plusieurs années et était considéré comme un expert de la culture maya. Il avait notamment écrit un livre sur le sujet, nommé El Arte Maya. La région du Chiapas est très visitée par les touristes nationaux et étrangers pour le site archéologique de Palenque, l'un des plus importants de la culture maya. La ville est d'ailleurs classée par l’Unesco au patrimoine culturel de l’Humanité.