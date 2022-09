Mexique : un puissant séisme frappe la côte Pacifique

Les autorités craignent désormais un possible tsunami venant frapper les États de Michoacán et de Colima, à la suite du tremblement de terre, rapporte El Païs. Selon plusieurs médias locaux, la Commission fédérale de l'électricité, la compagnie d'électricité publique mexicaine, a indiqué que 1,3 million de personnes ont subi des coupures de courant, principalement à Colima et à Mexico, mais que 30 % du service a été rétabli.

Plus récemment, en septembre 2021, un séisme de 7,1 au sud-est d'Acapulco, dans l'État de Guerrero, a fait un mort et endommagé des entreprises et habitations. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique zone où la rencontre des plaques tectoniques provoque une activité sismique élevée, le Mexique vit sous la menace de tremblements de terre de grande ampleur.