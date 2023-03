"MH370 : l’avion disparu" : pourquoi le documentaire Netflix fait débat

"Cette série-docu permet de perpétuer la mémoire des victimes de l'un des grands mystères non résolus de notre époque et de continuer à exiger des réponses", communique Netflix le jour de la sortie. Dix jours plus tard, le documentaire se retrouve même classé sixième série la plus regardée de la plateforme en France. Mais des approximations et des choix hasardeux sont pointés du doigt par des professionnels de l’aérien, qui jugent ce travail peu sérieux.