Midterms 2022 : LCI à l'heure américaine pour vous faire vivre les résultats

Pour vous permettre de suivre au plus près cette élection décisive, LCI basculera en édition spéciale dès mardi soir et jusqu'à deux heures du matin, en compagnie d'Émilie Broussouloux et Damien Givelet. Puis l'antenne du mercredi se réveillera dès 5h du matin à l'heure américaine, autour de Stefan Etcheverry et Kady Adoum-Douass.