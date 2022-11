Midterms : à six jours des élections, Joe Biden avertit contre un risque de "chaos en Amérique"

"C'est inédit, illégal, et anti-américain". À six jours des élections américaines de mi-mandat, le président américain, Joe Biden, a mis en garde, mercredi 2 novembre, les candidats qui se disent prêts à refuser les résultats du vote, assurant que cela "ouvre la voie au chaos". "Nous ne pouvons plus tenir la démocratie pour acquise", a encore averti le dirigeant démocrate, le ton grave.

Joe Biden a rappelé l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, lorsque des milliers de partisans de Donald Trump s'étaient réunis à Washington pour contester les résultats de l'élection présidentielle, et déclaré ne pas "pouvoir dire que l'assaut contre notre démocratie a pris fin ce jour-là".