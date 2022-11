États-Unis : Trump va "très très probablement" se représenter en 2024

Les Américains seront appelés le 8 novembre prochain à renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre américaine des représentants et un tiers du Sénat lors des midterms. Toute une série de postes de gouverneurs et d'élus locaux sont également en jeu. Selon les dernières enquêtes d'opinion, les Républicains pourraient reprendre la Chambre des représentants. Le sort du Sénat reste plus incertain.