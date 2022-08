Migrants : la Grèce confirme la mort d'une Syrienne de 5 ans et accuse la Turquie

Fin du cauchemar pour 38 migrants. Pendant plusieurs jours, un groupe d’adultes et d’enfants, majoritairement syriens, sont restés bloqués sur un îlot du fleuve frontalier d’Evros entre la Grèce et la Turquie. Cette terre est connue pour être infestée de scorpions et de serpents. Ce lundi 15 août, la police grecque, après la découverte de ces personnes, a confirmé la mort d’une fillette de cinq ans. "Selon des témoignages, un enfant de 5 ans est décédé sur le territoire turc, et c'est malheureux", a déclaré le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachi. Il a indiqué que les autorités grecques allaient demander l'aide du Comité international de la Croix-Rouge afin de "retrouver le corps de l'enfant sur l'îlot turc pour qu'elle soit inhumée dignement par sa famille".