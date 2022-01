Migrants : la Pologne commence à ériger un mur à la frontière du Bélarus

Une barrière pour stopper l'immigration illégale. C'est le choix de la Pologne, qui a entamé mardi la construction d'une nouvelle clôture à sa frontière avec le Bélarus. Les passages de migrants dans cette région avaient déclenché une crise entre Varsovie et Minsk, l'an dernier.

Longue d'environ 186 km, soit près de la moitié de la longueur totale de la frontière de 418 km, la barrière métallique sera haute de cinq mètres et demi, a déclaré à l'AFP une porte-parole des gardes-frontières, la capitaine Krystyna Jakimik-Jarosz. Elle s'est refusée à préciser le lieu des travaux. "Les services bélarusses n'attendent que cela pour y envoyer des groupes de migrants, donc, pour des raisons de sécurité, on n'indique pas les endroits précis", a précisé la capitaine. Le mur coûtera quelque 353 millions d'euros et doit être achevé au mois de juin.