Migrants morts à Melilla : l'Espagne accuse "les mafias" et dénonce "une attaque" contre son territoire

Ce bilan de 18 morts, qui n'est que provisoire, est - de très loin - le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans l'autre espagnole de Ceuta, qui constituent les seules frontières de l'UE avec le continent africain. Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, spécialiste des migrations entre l'Afrique et l'Espagne, le bilan s'élèverait en fait à 27 morts.

Melilla est, avec la ville voisine de Ceuta, une des deux enclaves espagnoles situées sur la côte nord du Maroc, ce qui fait de leurs frontières les seules frontières terrestres de l'UE sur le continent africain. Les deux villes font face depuis années à des tentatives d'entrée de la part de milliers de migrants africains qui cherchent à rejoindre Europe.