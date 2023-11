Migrants sauvés en mer : l'Italie va délocaliser leur accueil en Albanie

L'Italie va ouvrir en Albanie, un État non membre de l'UE, deux centres pour accueillir des migrants sauvés en mer, en vertu d'un accord signé ce lundi à Rome par la Première ministre Giorgia Meloni avec son homologue Edi Rama. Ces deux centres gérés par l'Italie, opérationnels au printemps 2024, pourront accueillir jusqu'à 3000 migrants, soit environ 39.000 par an selon les prévisions, d'après un document du gouvernement.

Ces "deux structures d'entrée et d'accueil temporaire des immigrés sauvés en mer" permettront de "mener rapidement les procédures de traitement des demandes d'asile ou les éventuels rapatriements", peut-on y lire. Dans le centre de premier accueil et de triage situé au port de Shengjin, au nord de l'Albanie, auront lieu les procédures de débarquement et d'identification, tandis que le centre de Gjader, une localité situé à une vingtaine de kilomètres, sera chargé des procédures ultérieures. Les deux centres, placés sous juridiction italienne, bénéficieront de la collaboration des forces de police albanaises pour les activités de sécurité et de surveillance.