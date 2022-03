Des milliers d'Européens privés d'Internet après une probable cyberattaque

Des milliers d'internautes sont privés d'internet en France et en Europe du fait d'une probable cyberattaque sur un réseau satellitaire, survenue au début de l'offensive russe en Ukraine. Selon Orange, "près de 9.000 abonnés" d'un service internet par satellite de sa filiale Nordnet, en France, sont concernés. La cyberattaque serait survenue le 24 février au sein de Viasat, un opérateur de satellite américain dont il est le client. Eutelsat, maison mère du service d'internet par satellite bigblu, a également confirmé vendredi soir que près d'un tiers des 40.000 abonnés de bigblu en Europe étaient affectés par la panne.

Aux États-Unis, Viasat a indiqué mercredi qu'un "cyber-événement" avait provoqué "une panne de réseau partielle" pour des clients "en Ukraine et ailleurs" en Europe dépendant de son satellite KA-SAT. L'entreprise n'a pas donné plus de détail, se bornant à indiquer que "la police et les partenaires étatiques" avaient été prévenus et "prêtaient assistance" pour les investigations. Si l'euphémisme "cyber-événement" laissait peu de doute sur le fait qu'il s'agissait d'une cyberattaque, le fait a été confirmé jeudi par le général Michel Friedling, qui dirige le commandement français de l'Espace.