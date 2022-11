La Pologne frappée par une chute de missile : le point sur la situation

Pour sa part, Emmanuel Macron a déclaré depuis Bali, à l'issue du sommet du G20, rester "extrêmement prudent" sur les origines du missile, disant vouloir faire "pleine clarté" sur la frappe. Paris avait déjà appelé plus tôt à "la plus grande prudence". Le chancelier allemand Olaf Scholz a réclamé une "enquête minutieuse" et mis en garde contre les jugements "hâtifs". Du côté du Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a estimé que la frappe, quel qu'en soit l'auteur, "n'aurait pas eu lieu sans l'invasion de l'Ukraine par la Russie", soulignant l'intensité des bombardements russes au moment de l'incident.

Du côté de la Chine, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exhorté "toutes les parties concernées" à "rester calmes et faire preuve de retenue afin d'éviter une escalade". Par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, l'ONU a jugé "absolument essentiel d'éviter l'escalade de la guerre en Ukraine", réclamant une "enquête approfondie".