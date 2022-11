Missile en Pologne : Joe Biden juge "improbable" un tir depuis la Russie

La Maison Blanche a fait savoir que Joe Biden avait discuté avec son homologue polonais Andrzej Duda et le chef de l'Otan Jens Stoltenberg. Son secrétaire d'État Antony Blinken a parlé avec ses homologues polonais Zbigniew Rau et ukrainien Dmytro Kouleba. "Nous nous sommes engagés à rester étroitement coordonnés dans les jours à venir alors que l'enquête avance et que nous déterminons les prochaines étapes opportunes", a tweeté le chef de la diplomatie américaine depuis Bali.