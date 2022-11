Mission Artémis : la Nasa maintient le décollage de sa fusée pour la Lune au mercredi 16 novembre

Le décollage de la fusée la plus puissante jamais conçue par la Nasa aura une fenêtre de tir possible de deux heures. "Rien n'empêche" un décollage à cette date, a déclaré Jim Free lors d'une conférence de presse, précisant que les équipes de l'agence spatiale avaient de nouveau pu accéder au pas de tir, ce jeudi 10 novembre. La mission test Artémis 1 doit propulser la capsule Orion, sans astronaute à bord, jusqu'à la Lune, sans y atterrir. Si le décollage a bien lieu, ce mercredi 16 novembre, la mission durerait 25 jours et demi, avec un retour de la capsule dans l'océan Pacifique le 11 décembre.