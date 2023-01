La Croatie adopte l'euro et entre dans l’espace Schengen

La Croatie dit adieu à la kuna. Entrée dans l’Union européenne en juillet 2013, la Croatie adopte l'euro ce dimanche 1er janvier 2023 et intègre l'espace Schengen de libre circulation. Deux étapes majeures pour ce petit pays des Balkans. La Croatie se sépare de sa monnaie pour devenir le vingtième membre de la zone euro. Elle devient en même temps le 27e État à rejoindre l'espace Schengen, vaste zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement sans contrôle aux frontières intérieures.

Les dirigeants croates ont souligné les bénéfices que retireront, selon eux, leurs 3,9 millions de compatriotes de l'entrée dans la zone euro et dans l'espace Schengen. Pour les experts, le passage à l'euro contribuera à protéger l'économie croate, l'une des plus faibles de l'UE, face à une inflation galopante, une grave crise énergétique et à l'insécurité géopolitique depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.