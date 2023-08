Monstre du Loch Ness : chercheurs et passionnés emploient les grands moyens pour prouver son existence

"Ce week-end, c'est l'occasion de fouiller les eaux d'une manière inédite, et nous sommes impatients de voir ce que nous allons trouver", a expliqué Paul Nixon, directeur général du Loch Ness Centre. Les organisateurs ont aussi fait appel à des volontaires pour surveiller tout mouvement dans l'eau ou tout autre fait inexplicable au cours du week-end. Depuis plusieurs années, scientifiques et amateurs tentent de trouver des preuves de la présence de ce monstre dans les profondeurs du loch, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait être un reptile marin préhistorique comme un plésiosaure.

En 1972, le Loch Ness Investigation Bureau a entrepris les plus grandes recherches à ce jour, en vain. Puis, en 1987, lors de l'opération Deepscan, un sonar est déployé sur toute la largeur du lac écossais et ses organisateurs affirment alors avoir trouvé un "objet non identifié d'une taille et d'une force inhabituelles" dans les profondeurs. Enfin, en 2018, des chercheurs ont mené une étude ADN sur le Loch Ness afin de déterminer quels organismes vivent dans ses eaux. Rien n'a jamais été trouvé, à part de nombreuses anguilles.