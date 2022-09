Mort d'Elizabeth II : Charles, Camilla, William... Comment faut-il désormais appeler les membres de la famille royale ?

Exit "prince Charles", welcome "Charles III". Que ce soit au Royaume-Uni ou dans le reste du monde, il va désormais falloir s'habituer à une monarchie britannique sans Elizabeth II à sa tête. Depuis jeudi 8 septembre, 18h30 (heure locale, le moment où tombe la première dépêche annonçant le décès de la reine), Charles III est le nouveau monarque britannique.

Tout d'abord, Charles. Alors qu'il était jusqu'à présent prince de Galles, duc d'Édimbourg et de Cornouailles, tout change pour lui. Désormais, Charles est "Sa Majesté Charles, par la grâce de Dieu, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi", selon la titulature complète. Avec son accession au trône, Charles III devrait abandonner son titre lié aux Pays de Galles. Mais, rien ne l'y oblige. Selon la tradition, il devrait être remis à la première personne dans l'ordre de succession : le prince William.

Justement, à l'instant où la reine Elizabeth II est décédée, le prince William et sa femme Kate sont devenus duc et duchesse de Cornouailles. Ces titres étaient, jusqu'à ce jeudi, appliqués à Charles et Camilla. Comme vu un peu plus haut, les époux pourraient devenir dans les jours à venir prince et princesse de Galles. Pour le moment, ce titre appartient encore à Charles. Si, sur le papier, Camilla peut aussi s'en prévaloir, elle ne l'a jamais fait, par respect pour Diana, morte il y a quasiment 25 ans jour pour jour.