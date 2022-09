Mort d'Elizabeth II : un hommage planétaire pour la reine d'Angleterre

À la liste de ceux qui ont lui rapidement rendu hommage s'ajoutent le nom des dirigeants des pays anglophones. Le président irlandais a ainsi salué "une amie remarquable de l'Irlande", quand la Première ministre écossaise a évoqué "un moment profondément triste pour le Royaume-Uni". La Maison Blanche a également fait part de "ses pensées" pour la famille de la Reine, réunie autour d'elle dans la soirée, ainsi que pour tout le "peuple du Royaume-Uni", a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre, avant que Joe Biden rende hommage à "une femme d'Etat d'une dignité et d'une constance incomparables", estimant dans un communiqué que la reine défunte était "plus qu'une monarque". "Elle incarnait une époque." Une époque marquée par la "grâce, l'élégance et un sens du devoir inaltérable", pour reprendre les mots de Barack Obama. L'ancien président Donald Trump a lui aussi souligné l'"extraordinaire héritage de paix et de prospérité" qu'Elizabeth II laisse derrière elle. "Son sens du leadership et de la diplomatie ont permis d'établir et de renforcer les alliances avec les États-Unis et d'autres pays à travers le monde", a applaudi l'ex-dirigeant sur son réseau social, Truth Social. Pour symboliser l'hommage des États-Unis, le pays mettra les drapeaux en berne pour les funérailles de la monarque.

Et aux yeux de Justin Trudeau, la reine Elizabeth II était une "présence constante" dans la vie des Canadiens et "restera à jamais une partie importante de l'histoire de notre pays", comme l'a déclaré le Premier ministre canadien. "Les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté", a ajouté le chef du gouvernement peu de temps après l'annonce du décès de celle qui était la cheffe d'État du Canada.